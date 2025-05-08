Денежная помощь в Харьковской области доступна для ВПЛ, лиц с инвалидностью, многодетных семей и одиноких пенсионеров.

Стартовала регистрация на получение денежной помощи в Харьковской области от Украинского Красного Креста и Всемирной продовольственной программы, сообщает Politeka.

Поддержка доступна для уязвимых категорий населения, отмечает пресс-служба Украинского Красного Креста.

Граждане, принадлежащие к таким группам, как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), лица с инвалидностью, многодетные семьи и одинокие пожилые граждане, имеют возможность получить сумму до 29 тысяч гривен. Эти средства могут быть ориентированы на развитие личного хозяйства. В рамках программы также есть возможность выбора между финансовой поддержки или натуральными наборами, включающими средства для тепличного хозяйства, малой механизации, садоводства, животноводства и пчеловодства.

Программа предусматривает не только денежную помощь в Харьковской области, но и консультации, обучение и менторское сопровождение для эффективного использования оказанной помощи. Заявки можно подать через онлайн форму, а для дополнительной информации доступны горячие линии.

Граждане, желающие воспользоваться этой возможностью, могут обращаться на горячую линию по номерам: 0 800 600 122 (Всемирная Продовольственная Программа), 0 800 332 656 (Украинский Красный Крест) или 0 800 332 402 402.

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