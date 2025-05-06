Реєстрація на рошову допомогу для пенсіонерів у Львові, а також інших категорій, доступна до 7 травня.

Грошова допомога для пенсіонерів у Львові доступна через програму мікрогрантів від Червоного Хреста, яка надає фінансову підтримку для започаткування або відновлення бізнесу, повідомляє Politeka.

Зокрема це стосується вразливих категорій громадян, до 7 травня 2025 року.

Як повідомляє пресслужба Червоного Хреста України, програма "Перезавантаження" допомагає переселенцям, місцевим жителям, ветеранам та іншим категоріям, які втратили бізнес або роботу через війну. В рамках цієї ініціативи, гроші надаються працездатним членам домогосподарств, зокрема тим, хто доглядає за людьми похилого віку чи особами з інвалідністю, має дітей або є самотнім батьком.

Програма орієнтована на підтримку підприємництва серед людей, які постраждали від війни або втратили джерела доходу. Термін подачі заявок — до 7 травня 2025 року, тому не зволікайте та дізнавайтесь більше через гарячу лінію або активаційні пункти. Програма реалізується за підтримки Іспанського, Данського та Швейцарського Червоного Хреста.

Заявки можна подати через гарячу лінію Червоного Хреста або звернувшись у пункти активації за місцем проживання для отримання більш детальної інформації.

Не пропустіть можливість отримати підтримку, зокрема грошову допомогу для пенсіонерів у Львові.

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