Регистрация на денежную помощь для пенсионеров во Львове, а также других категорий доступна до 7 мая.

Денежную помощь для пенсионеров во Львове доступно через программу микрогрантов от Красного Креста, которая оказывает финансовую поддержку для начала или возобновления бизнеса, сообщает Politeka.

В частности, это касается уязвимых категорий граждан, до 7 мая 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Красного Креста Украины, программа "Перезагрузка" помогает переселенцам, местным жителям, ветеранам и другим категориям, потерявшим бизнес или работу из-за войны. В рамках этой инициативы деньги предоставляются трудоспособным членам домохозяйств, в частности тем, кто ухаживает за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью, имеет детей или является одиноким отцом.

Программа ориентирована на поддержку предпринимательства среди людей, пострадавших от войны или утративших источники дохода. Срок подачи заявок — до 7 мая 2025 года, поэтому не откладывайте и узнавайте больше через горячую линию или активационные пункты. Программа реализуется при поддержке Испанского, Датского и Швейцарского Красного Креста.

Заявки можно подать через горячую линию Красного Креста или обратившись в пункты активации по месту жительства для получения более подробной информации.

Не упустите возможность получить поддержку, в частности, денежную помощь для пенсионеров во Львове.

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