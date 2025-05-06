Новий графік маршруток в Києві зачепить лише один маршрут міжміських рейсів.

Новий графік маршруток в Києві ввели для транспорта, який курсує в області, тому зміни стосуватимуться лише деяких рейсів, повідомляє Politeka.net.

Розкриваємо подробиці.

Новий графік маршруток в Києві вступить в силу з 10 травня 2025 року. Оновлений розклад руху маршрутних автобусів стосуватиметься напрямків "Фастів–Київ" та "Київ–Фастів" (через Митницю).

Звертаємо вашу увагу: у вихідні дні — суботу та неділю — розклад змінюється, а також запроваджено додаткові рейси для зручності пасажирів.

Маршрут відправлення з Привокзальної площі у місті Фастів:

• 06:30

• 08:00

• 13:30

• 15:30 — лише у будні дні

• 17:45 — виключно у вихідні (субота та неділя)

Маршрут відправлення з автостанції в столиці біля залізничного вокзалу:

• 09:00

• 10:30 — лише у вихідні

• 13:00 — лише в будні

• 17:00

• 20:00

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: (093) 801 16 03.

Крім цього, в місті буде підвищено тариф на поїздки у міському громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Фастівської міської ради.

Новий тариф становитиме 15 гривень за одну поїздку. Подорожчання проїзду з 1 травня обґрунтоване зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, збільшенням витрат на технічне обслуговування, придбання запчастин та інші необхідні ресурси для безперебійної роботи громадського транспорту.

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