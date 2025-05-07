Тепер субсидії для ВПО в Харкові можна оформити навіть на оренду окремої кімнати, повідомляє Politeka.
Зміни передбачені постановою Кабміну №422 від 11 квітня 2025 року. Одна з головних новацій — можливість самостійно розрахувати розмір допомоги за допомогою спеціального онлайн-калькулятора.
За словами юристки ГО "Донбас SOS" Наталії Юрлової, субсидування не може поєднуватися з іншими видами держдопомоги, наприклад, програмою "Прихисток". Оформити підтримку можна і при колективній оренді житла кількома родинами. Договір оренди дозволено складати у вільній формі, не обов’язково з типовим зразком.
Крім того, субсидії для ВПО в Харкові тепер діють довше — автоматично подовжуються кожні пів року, якщо не змінилися доходи чи склад домогосподарства. Мінімальний платіж із власної кишені залишився обов'язковим — решту покриває держава.
Отримати допомогу можна навіть при оренді житла у забудовника. Для зручності переселенців створено калькулятор, де можна попередньо оцінити вигідність оформлення.
Це рішення стало важливим кроком у спрощенні доступу до державної підтримки для переселенців.
Такий підхід дозволяє внутрішньо переміщеним особам краще планувати свої витрати та впевненіше орендувати житло в новому місті.
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