У травні з’явилися нові можливості отримати субсидії для ВПО в Харкові.

Тепер субсидії для ВПО в Харкові можна оформити навіть на оренду окремої кімнати, повідомляє Politeka.

Зміни передбачені постановою Кабміну №422 від 11 квітня 2025 року. Одна з головних новацій — можливість самостійно розрахувати розмір допомоги за допомогою спеціального онлайн-калькулятора.

За словами юристки ГО "Донбас SOS" Наталії Юрлової, субсидування не може поєднуватися з іншими видами держдопомоги, наприклад, програмою "Прихисток". Оформити підтримку можна і при колективній оренді житла кількома родинами. Договір оренди дозволено складати у вільній формі, не обов’язково з типовим зразком.

Крім того, субсидії для ВПО в Харкові тепер діють довше — автоматично подовжуються кожні пів року, якщо не змінилися доходи чи склад домогосподарства. Мінімальний платіж із власної кишені залишився обов'язковим — решту покриває держава.

Отримати допомогу можна навіть при оренді житла у забудовника. Для зручності переселенців створено калькулятор, де можна попередньо оцінити вигідність оформлення.

Це рішення стало важливим кроком у спрощенні доступу до державної підтримки для переселенців.