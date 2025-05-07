В мае появились новые возможности получить субсидии для ВПЛ в Харькове.

Теперь субсидии для ВПЛ в Харькове можно оформить даже на аренду отдельной комнаты, сообщает Politeka.

Изменения предусмотрены постановлением Кабмина №422 от 11 апреля 2025г. Одна из главных новаций – возможность самостоятельно рассчитать размер пособия с помощью специального онлайн-калькулятора.

По словам юриста ОО "Донбасс SOS" Натальи Юрловой, субидирование не может сочетаться с другими видами госпомощи, например, программой "Убежище". Оформить поддержку можно и при коллективной аренде жилья несколькими семьями. Договор аренды разрешено заключать в свободной форме, не обязательно с типичным образцом.

Кроме того, субсидии для ВПЛ в Харькове теперь действуют дольше — автоматически продлеваются каждые полгода, если не изменились доходы или состав домохозяйства. Минимальный платеж из собственного кармана остался обязательным — остальное покрывает государство.

Получить пособие можно даже при аренде жилья у застройщика. Для удобства переселенцев создан калькулятор, где предварительно можно оценить выгодность оформления.

Это решение стало важным шагом по упрощению доступа к государственной поддержке для переселенцев.