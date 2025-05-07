Новий графік автобусів в Києві буде діяти у зв'язку з ремонтними роботами на місцевих дорогах.

Запроваджено новий графік автобусів в Києві, він діятиме до 14 травня 2025 року, тому містянам потрібно завчасно прорахувати свій маршрут, повідомляє Politeka.net.

Відповідні зміни оприлюднив офіційний перевізник «Київпастранс».

Зміни стосуються автобусного маршруту №35 і пов’язані з інфраструктурними роботами на перехресті вулиць Садової та Маслівка. Там триває облаштування інженерних мереж, що потребує часткового перекриття руху транспорту.

У зв’язку з цим автобуси №35 курсуватимуть за оновленою схемою, тимчасово рухаючись за таким маршрутом:

від вулиці Костянтина Ареф’єва через Підлипку,

далі по Маслівці,

48-ій Садовій,

знову Маслівкою

і вулицею Центральною.

Розклад носить тимчасовий характер. Після завершення ремонтних робіт планується повернення до звичного графіка руху.

Пасажирам, які користуються маршрутом №35, рекомендується заздалегідь враховувати зміни при плануванні поїздок, оскільки тимчасова схема може вплинути на кількість зупинок або потребу у пересадках.

Альтернативна схема руху та новий графік автобусів в Києві був розроблений з урахуванням потреб пасажирів та з метою уникнення заторів і забезпечення стабільної роботи громадського транспорту в період активних ремонтних робіт.

Попри тимчасові незручності, оновлення дозволяє зберегти транспортне сполучення з основними районами столиці, уникаючи перевантаження доріг у зоні проведення робіт.

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