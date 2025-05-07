Введен новый график автобусов в Киеве, он будет действовать до 14 мая 2025 года, поэтому горожанам нужно заранее просчитать свой маршрут, сообщает Politeka.net.
Соответствующие изменения обнародовал официальный перевозчик "Киевпасстранс".
Изменения касаются автобусного маршрута №35 и связаны с инфраструктурными работами на перекрестке улиц Садовой и Масловка. Там идет обустройство инженерных сетей, что требует частичного перекрытия движения транспорта.
В связи с этим автобусы №35 будут курсировать по обновленной схеме, временно двигаясь по следующему маршруту:
- от улицы Константина Арефьева через Подлипку,
- далее по Масловке,
- 48-й Садовой,
- снова Масловкой
- и улицей Центральной.
Расписание носит временный характер. После завершения ремонтов планируется возврат к обычному графику движения.
Пассажирам, пользующимся маршрутом №35, рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании поездок, поскольку временная схема может повлиять на количество остановок или потребность в пересадках.
Альтернативная схема движения и новый график автобусов в Киеве был разработан с учетом потребностей пассажиров и во избежание пробок и обеспечения стабильной работы общественного транспорта в период активных ремонтов.
Несмотря на временные неудобства, обновление позволяет сохранить транспортное сообщение с основными районами столицы, избегая перегрузки дорог в зоне проведения работ.
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