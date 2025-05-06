Субсидії для ВПО в Запоріжжі мають низку змін, які чекають на заявників у травні.

Після квітневих змін, внесених Кабінетом Міністрів до постанови №422, з'явились нові можливості у субсидії для ВПО в Запоріжжі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіла юристка Наталія Юрлова в коментарі для Суспільного.

Тепер субсидії для ВПО в Запоріжжі можна оформити не лише на всю квартиру, а й на окрему кімнату — за умови наявності індивідуального договору оренди з чітким зазначенням площі та частини приміщення.

Одна з ключових змін — можливість обрати лише одну з форм державної підтримки. Якщо оформлюється субсидія в травні на оренду, переселенець уже не може претендувати на допомогу в межах програми «Прихисток» або отримувати допомогу на проживання. Ці види підтримки є взаємовиключними.

Важливою новацією стало й те, що відтепер субсидії для ВПО в Запоріжжі можуть отримати навіть ті особи, які не є родичами, але спільно орендують житло. У заяві на субсидію потрібно зазначити склад домогосподарства, а також визначити уповноважену особу, чий підпис буде під заявою.

Крім того, держава запровадила обов’язковий мінімальний платіж від наймача — навіть якщо основну частину вартості покриває бюджет. Це зроблено для справедливішого розподілу допомоги з урахуванням регіональних відмінностей у вартості житла.

Також в травні скасовано обмеження на субсидування протягом одного року. Тепер допомога автоматично перепризначатиметься кожні шість місяців — за умови, що не відбулося змін у складі домогосподарства чи доходах. Проте державна верифікація залишатиметься обов’язковою.

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