После апрельских изменений, внесенных Кабинетом Министров в постановление №422, появились новые возможности в субсидии для ВПЛ в Запорожье , сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала юрист Наталья Юрлова в комментарии для Суспильного.

Теперь субсидии для ВПЛ в Запорожье можно оформить не только на всю квартиру, но и на отдельную комнату — при наличии индивидуального договора аренды с четким указанием площади и части помещения.

Одно из ключевых изменений — возможность избрать только одну из форм государственной поддержки. Если оформляется она в мае на аренду, переселенец уже не может претендовать на помощь в рамках программы «Убежище» или получать пособие на жительство. Эти виды поддержки взаимоисключающие.

Важным новшеством стало и то, что отныне субсидии для ВПЛ в Запорожье могут получить даже те лица, которые не являются родственниками, но совместно арендуют жилье. В заявлении следует указать состав домохозяйства, а также определить уполномоченное лицо, чья подпись будет под заявлением.

Кроме того, государство ввело обязательный минимальный платеж от нанимателя, даже если основную часть стоимости покрывает бюджет. Это сделано для более справедливого распределения помощи с учетом региональных отличий в стоимости жилья.

Также в мае отменены ограничения на субсидирование в течение одного года. Теперь помощь будет автоматически назначаться каждые шесть месяцев — при условии, что не произошло изменений в составе домохозяйства или доходах. Однако государственная верификация будет оставаться обязательной.

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