Особливо помітно подорожчання продуктів в Дніпрі на м'ясні товари та весняні овочі

Подорожчання продуктів в Дніпрі спостерігається через пришвидшення інфляції, зростання цін на сировину та тарифи для бізнесу, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували ціни на низку товарів та з'ясували, чого очікувати надалі.

Місцеві супермаркети активно переглядають цінники на м’ясо, і тепер улюблені страви українців обходяться значно дорожче. Особливо помітно подорожчання продуктів в Дніпрі на свинину — зокрема, ціна на ошийок зросла майже на 30 гривень.

Також гуляш тепер коштує в середньому 339,33 за кілограм проти 336,64 грн раніше, а в окремих мережах його продають вже по 375 гривень. Не оминули зміни і свинячі ребра: їх вартість піднялася з 194,26 до 196,95 грн/кг. Шашлик українцям пропонується в середньому по 263,50 гривні за кіло, що на 10 гривень дорожче, ніж минулого місяця.

Ціни на молоду капусту досить сильно "кусаються", за кілограм доведеться заплатити від 60 до 75 гривень. Вартість редиски варіюється від 40 до 65 за кілограм, якщо купувати на вагу. Також на ринках почала з'являтись перша спаржа. Ціни починаються від 100 грн за один пучок, а за кілограм доведеться віддати щонайменше 300.

Через сильні заморозки під загрозою опинився цьогорічний урожай: втрати абрикосів і персиків можуть сягнути до 80%, значно постраждали також посіви ріпаку. Попри зусилля аграріїв, які намагаються зберегти хоча б частину культур, ситуація вже прогнозовано призведе до подорожчання продуктів в Дніпрі.

Не обійшлося без втрат і серед інших культур — серйозно пошкоджено сою, цукрові буряки, а подекуди й зернові, які також зростатимуть в ціні.

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