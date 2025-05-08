Особенно заметно подорожание продуктов в Днепре на мясные товары и весенние овощи.

Подорожание продуктов в Днепре наблюдается из-за ускорения инфляции, роста цен на сырье и тарифов для бизнеса, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали цены на ряд товаров и выяснили, чего ждать в дальнейшем.

Местные супермаркеты активно просматривают ценники на мясо, и теперь любимые блюда украинцев обходятся гораздо дороже. Особенно заметно подорожание продуктов в Днепре на свинину — в частности на ошеек стоимость выросла почти на 30 грн.

Также гуляш теперь стоит в среднем 339,33 за килограмм против 336,64 грн раньше, а в отдельных сетях его продают уже по 375 гривен. Не обошли изменения и свиные ребра: их стоимость поднялась со 194,26 до 196,95 грн/кг. Шашлык украинцам предлагается в среднем по 263,50 гривны за кило, что на 10 гривен дороже, чем в прошлом месяце.

Цены на молодую капусту достаточно сильно "кусаются", за килограмм придется заплатить от 60 до 75 гривен. Стоимость редиса варьируется от 40 до 65 за килограмм, если покупать на вес. Также на рынках начала появляться первая спаржа. Стоимость начинаются от 100 грн за один пучок, а за килограмм придется отдать не менее 300.

Из-за сильных заморозков под угрозой оказался урожай этого года: потери абрикосов и персиков могут достичь до 80%, значительно пострадали также посевы рапса. Несмотря на усилия аграриев, пытающихся сохранить хотя бы часть культур, ситуация уже прогнозируемо приведет к подорожанию продуктов в Днепре.

Не обошлось без потерь и среди других культур — серьезно повреждены сой, сахарная свекла, а иногда и зерновые, которые также будут расти в цене.

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