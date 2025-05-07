Оновлені ціни свідчать про подорожчання молочних продуктів у Харкові, що особливо помітно на популярних позиціях щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Моніторинг ми провели в місцевих супермаркетах мережі Рост.

Станом на початок травня 2025 року спостерігається поступове зростання вартості як базових, так і брендованих товарів у цій категорії.

Так, молоко пастеризоване “Ферма” 3,2% (840 г) зараз коштує 61,80 грн/шт, тоді як кілька місяців тому воно було дешевшим. Не менш помітною став цігник на сметану “Президент” 10% (350 г) — вона продається по 44,70 грн, що є середньою ринковою вартістю для продуктів цього сегменту. Значне зростання ціни спостерігається й на кисломолочний сир “Творожна традиція” 5% (350 г) — наразі він обійдеться покупцям у 85,20 гривень.

Твердий сир “Звенигородський екстра” 50% ТМ “Звенигора” коштує 379 грн за кг, що є найдорожчою позицією у добірці. Тим часом десерт глазурований “President Дольче” (200 г, полуниця-ківі) реалізується за 40,50 гривень. Незначне, але фіксоване зростання цін стосується також вершків “Буренка” 15% (0,5 л).

Подорожчання молочних продуктів у Харкові відбувається на тлі загального зростання собівартості виробництва, а також змін у логістичних витратах. Експерти радять споживачам моніторити ціни в різних торгових точках та користуватися акціями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові для пенсіонерів: де пропонують стабільний заробіток у 30 тисяч та гарні умови

Також Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою

Як повідомляла Politeka, Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови