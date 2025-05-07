Обновленные цены свидетельствуют о подорожании молочных продуктов в Харькове, что особенно заметно на популярных позициях ежедневного потребления, сообщает Politeka.

Мониторинг мы провели в местных супермаркетах сети Рост .

По состоянию на начало мая 2025 г. наблюдается постепенный рост стоимости как базовых, так и брендированных товаров в этой категории.

Так, молоко пастеризованное "Ферма" 3,2% (840 г) сейчас стоит 61,80 грн/шт , тогда как несколько месяцев назад оно было дешевле. Не менее заметным стал поезд на сметану "Президент" 10% (350 г) - она ​​продается по 44,70 грн , что является средней рыночной стоимостью для продуктов этого сегмента. Значительный рост цены наблюдается и на кисломолочный сыр "Творожная традиция" 5% (350 г) - сейчас он обойдется покупателям в 85,20 гривен .

Твердый сыр " Звенигородский экстра" 50% ТМ "Звенигора" стоит 379 грн за кг , что является самой дорогой позицией в подборке . (0,5 л). Тем временем десерт глазированный "President Дольче" (200 г, клубника-киви) реализуется за 40,50 гривен. Незначительный, но фиксированное увеличение цен касается также сливок "Буренко" 15% (0,5 л).

Подорожание молочных продуктов в Харькове происходит на фоне всеобщего роста себестоимости производства, а также изменений в логистических затратах. Эксперты советуют потребителям мониторить цены в разных точках и пользоваться акциями.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа в Харькове для пенсионеров: где предлагают стабильный заработок в 30 тысяч и хорошие условия

Также Politeka писала, Работа в Харькове: пенсионерам предлагают зарплату в 30 тысяч, перечень вакансий с достойной оплатой

Как сообщала Politeka, Как получить гуманитарную помощь в Харькове: названы главные условия