Робота для пенсіонерів у Запоріжжіі знайдеться для низки спеціалістів, причому обіцяють хороші умови.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш актуальною у зв'язку з дефіцитом робочих рук через еміграцію та війну, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться для клінера та прибиральницю. Роботодавець обіцяє платити від 15-20 тисяч в місяць, а також пропонує для працівників гнучкий графік та можливість професійного зростання.

Обов’язки: регулярне прибирання приміщень відповідно до встановлених стандартів чистоти; підтримання охайності та порядку на всій території підприємства; виконання додаткового труда, пов’язаного із прибиранням, за потреби.

Вимоги до кандидатів: щире бажання працювати та якісно виконувати поставлені завдання; охайність, уважність та відповідальне ставлення до обов’язків; вміння працювати у колективі, доброзичливість.

Крім цього, також пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі на посаду продавець касир. Роботодавець обіцяє заробітну плату у розмірі 15 тисяч. Також працівник зможе обрати для себе зручний графік: 4/2 або 3/2, з 08:00 до 20:00.

Обов’язки: оформленням і викладкою товарів на полицях; контролем наявності та правильності цінників; проведенням розрахунків на касі (усе легко — ми навчимо); підтримкою чистоти й охайності на робочому місці.

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Як повідомляла Politeka, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень.