Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для ряда специалистов, причем обещают хорошие условия.

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более актуальной в связи с дефицитом рабочих рук из-за эмиграции и войны, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для клинера и уборщицу. Работодатель обещает платить от 15-20 тысяч в месяц, а также предлагает для работников гибкий график и возможность профессионального роста.

Обязанности: регулярная уборка помещений в соответствии с установленными стандартами чистоты; поддержание чистоплотности и порядка на всей территории предприятия; выполнение дополнительного труда, связанных с уборкой, при необходимости.

Требования к кандидатам: искреннее желание работать и качественно выполнять поставленные задачи; аккуратность, внимательность и ответственное отношение к обязанностям; умение работать в коллективе, доброжелательность.

Кроме этого, также предлагается работа для пенсионеров в Запорожье на должность продавца кассира. Работодатель обещает заработную плату в размере 15 тысяч. Также работник сможет выбрать для себя удобный график: 4/2 или 3/2, с 08:00 до 20:00.

Обязанности : оформлением и выкладкой товаров на полках; контролем наличия и правильности ценников; проведением расчетов на кассе (все легко мы научим); поддержанием чистоты и чистоплотности на рабочем месте.

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