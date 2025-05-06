Підвищення тарифів на газ у Харкові у травні 2025 року виявилося незначним.

Підвищення тарифів на газ у Харкові у травні 2025 року не принесло значних змін для побутових споживачів, повідомляє Politeka.

Для непобутових споживачів (промислових підприємств) газова вартість коливалася, але зміни були незначними. Вартість доставки газу залишилася стабільною, що важливо в умовах незмінних тарифів для населення.

З 1 травня 2025 року роздрібна ціна на природний газ для населення в місті Харків становить 7,96 грн за 1 м³, з ПДВ, за даними постачальника ТОВ ГК "Нафтогаз України". Це не призвело до суттєвого зростання вартості споживання для харків'ян, однак ціна може варіюватися в залежності від обраного постачальника. Варто зазначити, що вартість газу залишилась стабільною. І наразі підвищення тарифів на газ у Харкові є не таким значним, як очікувалося в умовах загальної економічної ситуації.

Розцінки на доставку газу для споживачів, підключених до газорозподільчих мереж Харківської міської філії, залишився на рівні 0,516 грн за 1 м³. Така стабільність дає надію на збереження розумних цін в наступні місяці. З огляду на поточні зміни, споживачі мають змогу планувати свої витрати на блакитне паливо із певною впевненістю, хоча ситуація на ринку все ж може змінюватися в подальшому.

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