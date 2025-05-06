Повышение тарифов на газ в Харькове в мае 2025 г. оказалось незначительным.

Повышение тарифов на газ в Харькове в мае 2025 г. не принесло значительных изменений для бытовых потребителей, сообщает Politeka.

Для небытовых потребителей (промышленных предприятий) газовая стоимость колебалась, но изменения были незначительными. Стоимость доставки газа осталась стабильной, что немаловажно в условиях неизменных тарифов для населения.

С 1 мая 2025 года розничная цена на природный газ для населения в Харькове составляет 7,96 грн за 1 м³, по НДС, по данным поставщика ООО ГК "Нафтогаз Украины". Это не привело к существенному росту стоимости потребления для харьковчан, однако цена может варьироваться в зависимости от выбранного поставщика. Следует отметить, что стоимость газа осталась стабильной. И сейчас повышение тарифов на газ в Харькове не так значительно, как ожидалось в условиях общей экономической ситуации.

Расценки на доставку газа для потребителей, подключенных к газораспределительным сетям Харьковского городского филиала, остались на уровне 0,516 грн за 1 м³. Такая стабильность дает надежду на сохранение разумных цен в последующие месяцы. Учитывая текущие изменения, потребители могут планировать свои расходы на голубое топливо с определенной уверенностью, хотя ситуация на рынке все же может изменяться в дальнейшем.

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