Подорожчання бензину в Харкові в травні 2025 року продовжує впливати на ціни на пальне.

Подорожчання бензину в Харкові стало найбільш відчутним для водіїв, які користуються маркою А-95, повідомляє Politeka.

Середня ціна цього пального збільшилася до 54,55 грн/л, що на 0,50 більше, ніж напередодні. Трохи дорожчий А-95 преміум подорожчав до 58,30 гривень за літр, збільшившись на 0,17. Це подорожчання є частиною загальної тенденції підвищення цін на бензин на ринку, яка спостерігається вже кілька місяців.

Також суттєво подорожчало дизельне паливо. Середня ціна на дизельне паливо в Харкові на 5 травня 2025 року становить 53,17 грн/л, що на 0,50 більше, ніж на початку місяця. Це також може негативно позначитися на витратах підприємств та водіїв, які використовують дизель для своїх автомобілів.

Що стосується газу для автомобілів, його вартість піднялася до 35,10 грн/л, що також є незначним підвищенням на 0,10 гривень порівняно з попереднім періодом. У цілому це подорожчання газу не є настільки відчутним, однак воно також не проходить непоміченим для водіїв, які обирають газ як економніший варіант пального.

Окремо варто відзначити розцінки, які пропонують різні мережі за пальне. Наприклад, на заправках WOG та ОККО ціни на А-95 преміум сягають 60,99 грн/л, що робить їх одними з найвищих на ринку. Крім того, вартість А-92 на початку травня залишалася стабільною і становить 51,71 гривня за літр.

Отже, подорожчання бензину в Харкові в травні 2025 року відображає загальні тенденції на ринку пального.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові для пенсіонерів: де пропонують стабільний заробіток у 30 тисяч та гарні умови

Також Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою

Як повідомляла Politeka, Як отримати гуманітарну допомогу у Харкові: названо головні умови