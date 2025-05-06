Подорожание бензина в Харькове в мае 2025 продолжает влиять на цены на топливо.

Подорожание бензина в Харькове стало наиболее ощутимым для водителей, пользующихся маркой А-95, сообщает Politeka.

Средняя цена этого горючего увеличилась до 54,55 грн/л, что на 0,50 больше, чем накануне. Несколько дороже А-95 премиум подорожал до 58,30 гривен за литр, увеличившись на 0,17. Это удорожание является частью общей тенденции повышения цен на бензин на рынке, которая наблюдается уже несколько месяцев.

Также существенно подорожало дизельное топливо. Средняя цена на дизельное топливо в Харькове на 5 мая 2025 составляет 53,17 грн/л , что на 0,50 больше, чем в начале месяца. Это также может негативно отразиться на расходах предприятий и водителей, использующих дизель для своих автомобилей.

Что касается газа для автомобилей, его стоимость поднялась до 35,10 грн/л, что также незначительное повышение на 0,10 гривен по сравнению с предыдущим периодом. В целом это подорожание газа не настолько ощутимо, однако оно также не проходит незамеченным для водителей, выбирающих газ как более экономный вариант горючего.

Отдельно стоит отметить расценки, которые предлагают разные сети за горючее. Например, на заправках WOG и ОККО цены на А-95 премиум достигают 60,99 грн/л, что делает их одними из самых высоких на рынке. Кроме того, стоимость А-92 в начале мая оставалась стабильной и составляет 51,71 гривны за литр .

Следовательно, подорожание бензина в Харькове в мае 2025 отражает общие тенденции на рынке горючего.

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