Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Запоріжжі на 7 травня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 7 травня обіцяє хмарний день із періодичними дощами та помірним вітром, повідомляє Politeka.

У середу, 7 травня, синоптики прогнозують хмарні погодні умови протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від +13°С вранці до +24°С удень, а ввечері знизиться до +16°С. Вітер буде помірний — від 1,4 до 3,7 м/с, з максимальною швидкістю в денні години. Атмосферний тиск знизиться з 749 мм рт. ст. уночі до 745 мм рт. ст. у другій половині дня. Вологість коливатиметься від 44% до 92%, підвищуючись ближче до вечора.

Висока вологість небезпечна тим, що ускладнює терморегуляцію організму, сприяє перегріванню, розвитку цвілі та загостренню респіраторних захворювань.

У нічний час доби можливий дощ, який вранці припиниться. Проте вдень очікуються невеликі опади, що посиляться до вечора. Істотна ймовірність дощу буде в другій половині дня — до 92%. Така мінлива погода є типовою для травня, що раніше в народі вважався голодним місяцем через вичерпання старих запасів та пізній урожай.

Народні прикмети зазначають, що з цього дня раніше часто починалися серії з 12 холодних днів. У садах уже квітнуть яблуні та розгортаються бруньки на грушах — ще одна ознака справжньої весни.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 7 травня нагадує: не забувайте парасольки та слідкуйте за змінами температури протягом дня.

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