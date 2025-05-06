Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 7 мая и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 7 мая обещает пасмурный день с периодическими дождями и умеренным ветром, сообщает Politeka.

В среду, 7 мая, синоптики прогнозируют облачные погодные условия в течение всего дня. Температура воздуха будет колебаться от +13°С утром до +24°С днем, а вечером снизится до +16°С. Ветер будет умеренный – от 1,4 до 3,7 м/с, с максимальной скоростью в дневные часы. Атмосферное давление снизится с 749 мм рт. ст. ночью до 745 мм рт. ст. во второй половине дня. Влажность будет колебаться от 44 до 92%, повышаясь ближе к вечеру.

Высокая влажность чревата терморегуляцией организма, способствует перегреванию, развитию плесени и обострению респираторных заболеваний.

В ночные часы возможен дождь, который утром прекратится. Однако днем ​​ожидаются небольшие осадки, усиливающиеся к вечеру. Существенная вероятность дождя будет во второй половине дня – до 92%. Такая переменная погода типична для мая, который раньше в народе считался голодным месяцем из-за исчерпания старых запасов и поздний урожай.

Народные приметы отмечают, что с этого дня раньше часто начинались серии с 12-ти холодных дней. В садах уже цветут яблони и разворачиваются почки на грушах – еще один признак настоящей весны.

Прогноз погоды в Запорожье на 7 мая напоминает: не забывайте зонтики и следите за температурой в течение дня.

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