В Україну прийшла нова хвиля похолодання та дощів – чого чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на 6 травня 2025 року.

Синоптики детально розповіли, яким буде прогноз погоди для Харкова та області на вівторок, 6 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно з проясненнями, лише місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер у Харкові та області, як обіцяє прогноз погоди на 6 травня, північного напрямку, досить сильний, 7-12 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в Україну прийшло похолодання, і в вівторок у більшості регіонів очікується до +10+17 градусів, але на південному сході країни тепло до +20+25 поки затримується, пише Politeka.

За даними Укргідрометцентру, в Харківській області прогноз погоди на 6 травня передбачає вночі +8+13 градусів, вдень +13+18, але місцями до +21+23.

У облцентрі при цьому в нічні години +11+13, в денні – +15+17, в місті також пройде невеликий короткочасний дощ.

А вже в середу, за даними синоптиків, похолодання дійде до регіону. Вночі температура повітря становитиме +9+14 градусів, а вдень підніметься лише до +13+18. При цьому знову очікуються хмарність та дощі, а також неприємний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Приблизно така ж метеорологічна ситуація утримуватиметься і протягом наступних кількох днів.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про пенсії в Харкові: хто отримає підвищені виплати у травні.

Також Politeka писала про відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Харкові: кому приготуватися.

Крім того, Politeka розповідала про можливе припинення газопостачання в Харкові на тиждень.