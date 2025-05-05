В Украину пришла новая волна похолодания и дождей - чего ждать от прогноза погоды в Харькове и области на 6 мая 2025 года.

Синоптики подробно рассказали, каким будет прогноз погоды для Харькова и области на вторник, 6 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии, в течение суток будет облачно с прояснениями, лишь местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер в Харькове и области, как обещает прогноз погоды на 6 мая, северного направления, достаточно сильный, 7-12 метров в секунду.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришло похолодание, и во вторник в большинстве регионов ожидается до +10+17 градусов, но на юго-востоке страны тепло до +20+25 пока задерживается, пишет Politeka.

По данным Укргидрометцентра, в Харьковской области прогноз погоды на 6 мая предполагает ночью +8+13 градусов, днем ​​+13+18, но местами до +21+23.

В облцентре при этом в ночные часы +11+13, в дневные – +15+17, в городе также пройдет небольшой кратковременный дождь.

А уже в среду, по данным синоптиков, похолодание дойдет до региона. Ночью температура воздуха будет +9+14 градусов, а днем ​​поднимется только до +13+18. При этом снова ожидаются облачность и дожди, а также неприятный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.

Приблизительно такая же метеорологическая ситуация будет удерживаться и в течение следующих нескольких дней.

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