Синоптики подробно рассказали, каким будет прогноз погоды для Харькова и области на вторник, 6 мая 2025 года, сообщает Politeka.
Как сообщили в региональном центре гидрометеорологии, в течение суток будет облачно с прояснениями, лишь местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер в Харькове и области, как обещает прогноз погоды на 6 мая, северного направления, достаточно сильный, 7-12 метров в секунду.
Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришло похолодание, и во вторник в большинстве регионов ожидается до +10+17 градусов, но на юго-востоке страны тепло до +20+25 пока задерживается, пишет Politeka.
По данным Укргидрометцентра, в Харьковской области прогноз погоды на 6 мая предполагает ночью +8+13 градусов, днем +13+18, но местами до +21+23.
В облцентре при этом в ночные часы +11+13, в дневные – +15+17, в городе также пройдет небольшой кратковременный дождь.
А уже в среду, по данным синоптиков, похолодание дойдет до региона. Ночью температура воздуха будет +9+14 градусов, а днем поднимется только до +13+18. При этом снова ожидаются облачность и дожди, а также неприятный ветер скоростью 7-12 метров в секунду.
Приблизительно такая же метеорологическая ситуация будет удерживаться и в течение следующих нескольких дней.
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