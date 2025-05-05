Енергетики розповіли про погіршення ситуації в українській енергосистемі – які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області 6 травня 2025 року.

У Харківській області на вівторок, 6 травня 2025 року, оголошено про застосування нових місцевих графіків відключення світла, повідомляє Politeka.

У компанії "Укренерго" повідомили, що напередодні в результаті погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер, дощ і град, у пʼятьох регіоназ Україні виникли аварійні ситуації в електромережах, через що повністю або частково без електроенергії лишилися 68 неселених пунктів.

Крім того, через високу хмарність побутові сонячні електростанції не можуть ефективно працювати та розвантажувати загальну мережу, що також ускладнює ситуацію. Загалом фіксується підвищення рівня споживання електроенергії по Україні, пише Politeka.

Повідомляється, що в Харківській області графіки відключення світла в вівторок, 6 травня, діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади. Без електроенергії з 9:00:22 до 17:00:59 частково залишаться мешканці міста Люботин по вулицях Всеволода Нестайка, Змагання, а також вʼїзду Змагання.

Важливо: плануються лише локальні знеструмлення, за повідомленнями про які можна стежити на сторінках обленерго та окремих територіальних громад.

При цьому стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла в Харкові та області на 6 травня 2025 року не передбачаються.

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