Энергетики рассказали об ухудшении ситуации в украинской энергосистеме – какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области 6 мая 2025 года.

В Харьковской области на вторник, 6 мая 2025 года, объявлено о применении новых местных графиков отключения света, сообщает Politeka.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что накануне в результате ухудшения погодных условий, в том числе сильного ветра, дождя и града, в пяти регионах Украины возникли аварийные ситуации в электросетях, из-за чего полностью или частично без электроэнергии остались 68 неселенных пунктов.

Кроме того, из-за высокой облачности бытовые солнечные электростанции не могут эффективно работать и разгружать общую сеть, что также усугубляет ситуацию. В целом, фиксируется повышение уровня потребления электроэнергии по Украине, пишет Politeka.

Сообщается, что в Харьковской области графики отключения света во вторник, 6 мая, будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины. Без электроэнергии с 9:00:22 до 17:00:59 частично останутся жители города Люботин по улицам Всеволода Нестайко, Соревнования, а также въезда Соревнования.

Важно: планируются только локальные обесточения, за сообщениями о которых можно следить на страницах облэнерго и отдельных территориальных общин.

При этом стабилизационные и аварийные графики отключения света в Харькове и области на 6 мая 2025 года не предусматриваются.

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