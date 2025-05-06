Деяких українців попросили підготуватися до відключення води у Дніпропетровській області 7 травня.

Відключення води у Дніпропетровській області 7 травня торкнеться чималої кількості жителів у зв’язку з аварійними роботами на насосній станції Придніпровської залізниці, повідомляє Politeka.

З 7 по 8 травня без водопостачання залишаться мешканці ж/м Північний, ж/м Південний та селища Шевченко в Самарському районі, проінформували в КП "Дніпроводоканал".

У Дніпроводоканалі зазначили, що ремонтні роботи виконуватимуть спеціалісти Придніпровської залізниці з метою усунення аварійної ситуації. У цей період централізоване водопостачання в зазначених районах буде припинене повністю.

Щоб мінімізувати незручності для населення, у дні відключення з 10:00 до 17:00 години буде організовано підвіз технічної води за двома адресами:

вул. Семафорна, 33;

вул. Зимових Походів, 45.

Місцевих закликають завчасно зробити запас питної рідини та слідкувати за оновленнями щодо завершення робіт. Відключення води у Дніпропетровській області 7 травня – тимчасовий захід, необхідний для стабілізації роботи водопровідної системи в районі.

У разі виникнення додаткових питань жителі можуть звертатися до районної адміністрації або комунальних служб.

Ситуація може спричинити тимчасові побутові незручності, тож мешканцям радять підготуватися заздалегідь.

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