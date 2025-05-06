Отключение воды в Днепропетровской области 7 мая коснется большого количества жителей в связи с аварийными работами на насосной станции Приднепровской железной дороги, сообщает Politeka.
С 7 по 8 мая без водоснабжения останутся жители ж/м Северный, ж/м Южный и поселки Шевченко в Самарском районе, проинформировали в КП " Днепроводоканал ".
В Днепроводоканале отметили, что ремонтные работы будут выполнять специалисты Приднепровской железной дороги с целью устранения аварийной ситуации. В этот период централизованное водоснабжение в указанных районах будет прекращено полностью.
Чтобы минимизировать неудобства для населения, в дни отключения с 10:00 до 17:00 будет организован подвоз технической воды по двум адресам:
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ул. Семафорная, 33;
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ул. Зимних Походов, 45
Местных призывают заблаговременно произвести запас питьевой жидкости и следить за обновлением по завершению работ. Отключение воды в Днепропетровской области 7 мая – временная мера, необходимая для стабилизации работы водопроводной системы в районе.
В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в районную администрацию или коммунальные службы.
Ситуация может повлечь за собой временные бытовые неудобства, поэтому жителям советуют подготовиться заранее.
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