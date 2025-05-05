Через ремонт на одній з вулиць українців чекає новий графік автобусів у Дніпрі.

Запроваджено новий графік автобусів у Дніпрі у зв’язку з дорожніми роботами на вулиці Передовій, які триватимуть із 5 по 9 травня, повідомляє Politeka.

Зміни стосуватимуться кількох міських маршрутів, і діятимуть щодня з 9:00 і до завершення щоденних ремонтних робіт. Пасажирів просять враховувати ці коригування під час планування своїх поїздок.

Зокрема, автобус №4 курсуватиме в обох напрямках в об’їзд: через Полтавське шосе, далі по вулиці Бєлградській, потім вулицею Гуртовою, після чого продовжить рух за звичним маршрутом. Водночас маршрут №48 також тимчасово змінить свій напрямок: автобус рухатиметься через вул. Моторну, далі — вул. Незламною до Донецького шосе, а далі — за стандартною схемою.

Новий графік автобусів у Дніпрі є тимчасовим та спрямований на безпечне й ефективне проведення ремонту дорожнього покриття. Комунальні служби просять мешканців поставитися з розумінням до ситуації та за можливості планувати маршрути з урахуванням оновленої схеми руху транспорту.

Звичний рух буде відновлено після завершення всіх робіт на вулиці Передовій. Слідкуйте за офіційними повідомленнями міської ради для отримання актуальної інформації щодо змін у русі транспорту. Це потрібно, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

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