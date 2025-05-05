Из-за ремонта на одной из улиц украинцев ждет новый график автобусов в Днепре.

Введен новый график автобусов в Днепре в связи с дорожными работами на улице Передовой, которые продлятся с 5 по 9 мая, сообщает Politeka.

Изменения будут касаться нескольких городских маршрутов, и будут действовать ежедневно с 9:00 до завершения ежедневных ремонтных работ. Пассажиров просят учитывать эти корректировки при планировании своих поездок.

В частности, автобус №4 будет курсировать по обоим направлениям в объезд: через Полтавское шоссе, дальше по улице Белградской, затем по улице Гуртовой, после чего продолжит движение по привычному маршруту. В то же время, маршрут №48 также временно изменит свое направление: автобус будет двигаться через ул. Моторную, далее – ул. Несокрушимой до Донецкого шоссе, а дальше по стандартной схеме.

Новый график автобусов в Днепре является временным и направлен на безопасное и эффективное ремонт дорожного покрытия. Коммунальные службы просят жителей отнестись с пониманием к ситуации и, по возможности, планировать маршруты с учетом обновленной схемы движения транспорта.

Привычное движение будет возобновлено после завершения всех работ на улице Передовой. Следите за официальными сообщениями городского совета для получения актуальной информации об изменениях в движении транспорта. Это нужно во избежание неудобств во время поездок.