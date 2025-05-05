Жителів вже можуть переглянути графіки відключення світла в Запоріжжі на 6 травня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 6 травня будуть застосовуватись у кількох районах міста, повідомляє Politeka.

Знеструмлення відбудеться на вулицях Лісова, Балка, Каховська, Медична, Миколи Яковченка, а також на вулицях і провулках, таких як Відома, Мрії, Силова, Половецька, Рекордна, Садова, Степова та багато інших. Роботи триватимуть з 9:00 до 17:00, тому мешканці цих територій будуть тимчасово без електроенергії в зазначені години.

Крім того, з 13:00 до 17:00 планується відсутність на вулицях Липовецька, Павла Чубинського, Паторжинського, Сиромятникова та Юнатів, а також в кількох провулках, зокрема Варшавський та Шахтинський. Причиною є плановий ремонт електрообладнання, необхідний для покращення якості енергопостачання в місті.

Комунальні служби наголошують на важливості цих робіт для забезпечення стабільного електропостачання, а мешканцям рекомендується заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

Такі планові роботи є частиною регулярного обслуговування мереж для збереження стабільності електропостачання в місті.

Жителі Запоріжжя можуть очікувати відновлення подачі електрики після завершення ремонту відповідно до графіків. Для уточнення і більш детальної інформації завжди можна звертатися до графіків відключення світла в Запоріжжі на 6 травня.

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