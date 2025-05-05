Жителей уже могут посмотреть графики отключения света в Запорожье на 6 мая.

Графики отключения света в Запорожье на 6 мая будут применяться в ряде районов города, сообщает Politeka.

Обесточивание произойдет на улицах Лесная, Балка, Каховская, Медицинская, Николая Яковченко, а также на улицах и переулках, таких как Известная, Мечты, Силова, Половецкая, Рекордная, Садовая, Степная и многие другие. Работы продлятся с 9:00 до 17:00, поэтому жители этих территорий будут временно без электроэнергии в указанные часы.

Кроме того, с 13.00 до 17.00 планируется отсутствие на улицах Липовецкая, Павла Чубинского, Паторжинского, Сыромятникова и Юнатов, а также в нескольких переулках, в частности Варшавский и Шахтинский. Причиной является плановый ремонт электрооборудования, необходимый для улучшения качества энергоснабжения в городе.

Коммунальные службы отмечают важность этих работ для обеспечения стабильного электроснабжения, а жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Такие плановые работы являются частью регулярного обслуживания сети для сохранения стабильности электроснабжения в городе.

Жители Запорожья могут ожидать возобновления подачи электричества после завершения ремонта в соответствии с графиками. Для уточнения и более подробной информации всегда можно обращаться к графикам отключения света в Запорожье на 6 мая.

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