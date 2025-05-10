У травні 2025 року місцевих хвилює можливе підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі, тож розбираємося у цінах.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі поки що не прогнозується, однак запоріжці все одно мають бути готовими до певних змін, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні полуги у Запоріжжі однозначно вплине на бюджет, тому розповідаємо, скільк доведеться платити.

В Україні й далі діє система ПСО на електроенергію, завдяки чому ціна на світло для населення залишатиметься незмінною до кінця жовтня 2025 року. Тому, за офіційним показником, запоріжці будуть платити 4,32 грн за кВт⋅год. Важливо пам'ятати, що в середині травня до 3 числа потрібно передати покази лічильників, щоб уникнути непорозумінь при нарахуванні платежів.

Підвищення тарифів на комунальні полуги у Запоріжжі, зокрема, на воду - теж не відбулося. Вартість водопостачання та водовідведення залишилась на рівні 2022 року. Для непобутових споживачів вона становить 22,88 грн за кубічний метр за водопостачання, а за водовідведення — 14,32.

Для абонентів «Облводоканалу» показники трохи вищі — 27,96 та 41,3 відповідно. Вартість газу також поки стабільна. ТОВ «Енерджі Трейд Груп» встановило показник у розмірі 7,79 для місячних та річних споживачів.

Наразі вивезення та захоронення побутових відходів залишається також на тому ж рівні. Вартість вивезення твердих відходів складає 147,88, а великогабаритних — 234,58. Що стосується збору сміття з населення, то в багатоквартирних будинках показник на одного мешканця складає 39,69 грн на місяць, а в приватному секторі — 44,33.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога на оренду житла в Запоріжжі: як взяти участь у проєкті

Також Politeka писала, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Подорожчання хліба у Запоріжжі: цінники на популярний продукт помітно змінилися