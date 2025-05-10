В мае 2025 местных волнует возможное повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье, поэтому разбираемся в ценах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье пока не прогнозируется, однако запорожцы все равно должны быть готовы к определенным изменениям, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные полуги в Запорожье однозначно окажет влияние на бюджет, поэтому рассказываем, сколько придется платить.

В Украине продолжает действовать система ПСО на электроэнергию, благодаря чему цена на свет для населения будет оставаться неизменной до конца октября 2025 года. Поэтому, по официальному показателю, запорожцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч. Важно помнить, что в середине мая до 3 числа нужно передать показы счетчиков во избежание недоразумений при начислении платежей.

Повышение тарифов на коммунальные полуги в Запорожье, в частности, на воду тоже не произошло. Стоимость водоснабжения и водоотведения осталась на уровне 2022 года. Для небытовых потребителей она составляет 22,88 грн. за кубический метр за водоснабжение, а за водоотвод — 14,32.

Для абонентов «Облводоканала» показатели несколько выше – 27,96 и 41,3 соответственно. Стоимость газа тоже пока стабильна. ООО "Энерджи Трейд Груп" установило показатель в размере 7,79 для месячных и годовых потребителей.

В настоящее время вывоз и захоронение бытовых отходов остается также на том же уровне. Стоимость вывоза твердых отходов составляет 147,88, а крупногабаритных — 234,58. Что касается сбора мусора с населения, то в многоквартирных домах показатель на одного жителя составляет 39,69 грн в месяц, а в частном секторе – 44,33.

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