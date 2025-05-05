Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Запоріжжі на 6 травня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 6 травня обіцяє хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

Температура повітря вночі буде коливатися навколо 16°C, а до ранку знизиться до 12°C. Вдень стовпчик термометра підніметься до 24°C, а вечірня температура становитиме близько 19°C. Вітер буде помірним, зі швидкістю до 4 м/с, а вологість повітря поступово зменшуватиметься, від 77% вранці до 33% вечора.

Варто зазначити, що висока вологість може призвести до погіршення самопочуття, збільшення навантаження на серце, труднощів з диханням та підвищення ризику розвитку різних захворювань, таких як застуди чи інфекції.

Тиск залишатиметься стабільним, близько 749 мм рт. ст.

Погода на 6 травня в Запоріжжі буде переважно безвітряною, що за народними прикметами віщує гарний урожай. Цей день відомий як свято пастухів, коли після зими виганяли худобу на поля, а трава починала активно рости. За спостереженнями, саме в цей час прилітають ластівки, що є символом наближення до грози. Тому, якщо в цей день на небі не буде вітру, це можна трактувати як гарний знак для майбутнього врожаю. Однак у самому Запоріжжі, за прогнозами, грози не очікується, і весь день буде без опадів.

Враховуючи ці умови, жителі міста можуть насолоджуватися переважно комфортною температурою без сильного вітру, що дозволяє провести час на свіжому повітрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога на оренду житла в Запоріжжі: як взяти участь у проєкті

Також Politeka писала, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Подорожчання хліба у Запоріжжі: цінники на популярний продукт помітно змінилися