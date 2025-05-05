Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 6 мая и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 6 мая обещает пасмурный день без осадков, сообщает Politeka.

Температура воздуха ночью будет колебаться вокруг 16°C, а к утру снизится до 12°C. Днем колонка термометра поднимется до 24°C, а вечерняя температура составит около 19°C. Ветер будет умеренным, со скоростью до 4 м/с, а влажность воздуха будет постепенно уменьшаться, от 77% утром до 33% вечера.

Следует отметить, что высокая влажность может привести к ухудшению самочувствия, увеличению нагрузки на сердце, трудностям с дыханием и повышению риска развития различных заболеваний, таких как простуды или инфекции.

Давление будет оставаться стабильным, около 749 мм рт. ст.

Погода на 6 мая в Запорожье будет преимущественно безветренной, что по народным приметам предсказывает хороший урожай. Этот день известен как праздник пастухов, когда после зимы выгоняли скотину на поля, а трава начинала активно расти. По наблюдениям, именно в это время прилетают ласточки, являющиеся символом приближения к грозе. Поэтому если в этот день на небе не будет ветра, то можно трактовать как хороший знак для будущего урожая. Однако в самом Запорожье по прогнозам грозы не ожидается, и весь день будет без осадков.

Учитывая эти условия, жители города могут наслаждаться преимущественно комфортной температурой без сильного ветра, позволяющего провести время на свежем воздухе.

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