У Запоріжжі стартувала нова система оплати за проїзд, яка дозволить мешканцям міста значно спростити процес розрахунку за транспортні послуги.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі передбачає використання спеціальних карток для безготівкової розплати в громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі стала можливою завдяки муніципальній картці “Січ”. Чотири місяці тому в місті запустили цей проект, і тепер проходить тестування.

Спочатку картки були доступні для пільговиків і студентів, однак незабаром нововведення охопить і всі інші категорії пасажирів. За цей час було видано 377 карток для студентів та 98 пільгових. Вони дозволяють зручно та швидко сплачувати у міському транспорті, а також надають можливість контролювати пасажиропотік, що дозволяє муніципалітету краще організувати транспортні потоки.

Вже найближчим часом у місті з’явиться «Січ Загальна», яка буде доступна всім мешканцям. Вона дозволить не лише здійснювати одноразові поїздки, але й купувати місячні проїзні квитки. Важливо, що вона працюватиме на всіх видах транспорту, що має стати значним полегшенням для багатьох містян.

Для зручності користувачів у планах міської влади встановити спеціальні термінали на базі КП “Запоріжелектротранс” для автоматичної видачі таких документів. Більш того, у мобільному додатку EasyPay вже доступна функція поповнення.

Отже, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має потенціал змінити звичний спосіб користування маршрутками.

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