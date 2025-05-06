В Запорожье стартовала новая система оплаты за проезд, которая позволит горожанам значительно упростить процесс расчета за транспортные услуги.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье предусматривает использование специальных карт для безналичной расплаты в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, новая система оплаты за проезд в Запорожье стала возможной благодаря муниципальной карте "Сич". Четыре месяца назад в городе был запущен этот проект, и теперь проходит тестирование.

Первоначально карты были доступны для льготников и студентов, однако в скором времени нововведение охватит и все остальные категории пассажиров. За это время было выдано 377 карт для студентов и 98 льготных. Они позволяют удобно и быстро оплачивать городской транспорт, а также предоставляют возможность контролировать пассажиропоток, что позволяет муниципалитету лучше организовать транспортные потоки.

Уже в ближайшее время в городе появится Сечь Общая, которая будет доступна всем жителям. Она позволит не только совершать одноразовые поездки, но и покупать месячные проездные билеты. Важно, что он будет работать на всех видах транспорта, что должно стать значительным облегчением для многих горожан.

Для удобства пользователей в планах городских властей установить специальные терминалы на базе КП "Запорожэлектротранс" для автоматической выдачи таких документов. Более того, в мобильном приложении EasyPay уже доступна функция пополнения.

Следовательно, новая система оплаты за проезд в Запорожье имеет потенциал изменить привычный способ использования маршруток.

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