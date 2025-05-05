Відключення газу у Дніпрі 6 травня стосуватиметься лише окремих будинків.

Відключення газу у Дніпрі 6 травня буде тимчасовим у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, запланованих ще на початку місяця, повідомляє видання Politeka.net.

Попередження зробили Газмережі.

У зв’язку з виконанням ремонту на системі газопостачання Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл блакитного палива.

Відключення газу у Дніпрі 6 травня стосуватиметься будинків за адресами: вул. Передова, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798.

Після завершення робіт обмеження припиняться, але лише за умови надання доступу працівникам газової служби до кожного помешкання. Це передбачено п. 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (наказ Міненерго №402 від 21.10.2024 р.).

Нагадаємо, що перед повторним підключенням блакитного палива обов’язково проводиться зовнішній огляд обладнання та його перевірка на герметичність. Без виконання цих процедур пуск блакитного палива заборонено.

Усі роботи з ремонту та модернізації фінансуються за рахунок тарифу на розподіл. Тож своєчасна оплата доставки блакитного палива з боку споживачів — запорука безперебійної та безпечної роботи газових мереж.

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