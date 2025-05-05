Отключение газа в Днепре 6 мая будет касаться только отдельных домов.

Отключение газа в Днепре 6 мая будет временным в связи с проведением плановых ремонтных работ, запланированных еще в начале месяца, сообщает издание Politeka.net .

Предупреждение сделали Газсети.

В связи с выполнением ремонта по системе газоснабжения Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будет временно ограничено распределение голубого топлива.

Отключение газа в Днепре 6 мая будет касаться домов по адресу ул. Передовая, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798.

После завершения работ оограничения прекратятся, но только при условии предоставления доступа работникам газовой службы к каждому помещению. Это предусмотрено п. 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (приказ Минэнерго №402 от 21.10.2024 г.).

Напомним, что перед повторным подключением голубого топлива обязательно производится внешний осмотр оборудования и его проверка на герметичность. Без выполнения этих процедур пуск голубого топлива запрещен.

Все работы по ремонту и модернизации финансируются за счет тарифа на распределение. Так что своевременная оплата доставки голубого топлива со стороны потребителей – залог бесперебойной и безопасной работы газовых сетей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: каких изменений ждать в платежках.

Також Politeka писала, Подорожание хлеба в Днепре: какие виды выросли в цене больше всего.

Как сообщала Politeka, Работа в Днепре: где готовы платить от 40 тысяч гривен.