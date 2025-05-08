Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області охоплює кілька ключових напрямів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області, надається благодійним фондом Карітас України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в БФ Карітас.

У 2025 році Карітас України зосередить свою діяльність на підтримці мешканців регіонів, що найбільше постраждали від збройної агресії та руйнування цивільної інфраструктури. Підтримка надаватиметься в межах проєкту Emergency Appeal, який працює в Україні з 2014 року.

Як зазначив Григорій Селещук, директор з гумеагування Карітасу України, «Emergency Appeal — це ініціатива швидкого реагування, створена для підтримки людей у найкритичніших умовах. Саме завдяки цьому проєкту було запроваджено грошову допомогу, психологічну підтримку та роботу з громадами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області охоплює кілька ключових напрямів:

Продовольча безпека — надання продуктових наборів, допомога під час евакуації;

— надання продуктових наборів, допомога під час евакуації; Вода, санітарія та гігієна — забезпечення гігієнічними засобами, покращення умов у колективних центрах;

— забезпечення гігієнічними засобами, покращення умов у колективних центрах; Житло — тимчасове розміщення людей, які втратили домівки;

— тимчасове розміщення людей, які втратили домівки; Соціальна згуртованість — підтримка інтеграції ВПО у громади, розвиток волонтерства;

— підтримка інтеграції ВПО у громади, розвиток волонтерства; Освіта — організація занять у безпечних просторах для дітей;

— організація занять у безпечних просторах для дітей; Захист — допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Цьогоріч проєкт реалізується не тільки в Запоріжжі, проект також охоплює такі регіониі: Донецька, Дніпропетровська та Херсонська.

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