Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области предоставляется благотворительным фондом Каритас Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в БФ Каритас.

В 2025 году Каритас Украины сосредоточит свою деятельность на поддержке жителей регионов, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии и разрушения гражданской инфраструктуры. Поддержка будет предоставляться в рамках проекта Emergency Appeal, работающгего в Украине с 2014 года.

Как отметил Григорий Селещук, директор по гумареагированию Каритаса Украины, «Emergency Appeal — это инициатива быстрого реагирования, созданная для поддержки людей в критических условиях. Именно благодаря этому проекту была введена денежная помощь, психологическая поддержка и работа с общинами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области включает несколько ключевых направлений:

Продовольственная безопасность - предоставление продуктовых наборов, содействие при эвакуации;

- предоставление продуктовых наборов, содействие при эвакуации; Вода, санитария и гигиена – обеспечение гигиеническими средствами, улучшение условий в коллективных центрах;

– обеспечение гигиеническими средствами, улучшение условий в коллективных центрах; Жилье — временное размещение людей, лишившихся дома;

— временное размещение людей, лишившихся дома; Социальная сплоченность – поддержка интеграции ВПЛ в общины, развитие волонтерства;

– поддержка интеграции ВПЛ в общины, развитие волонтерства; Образование – организация занятий в безопасных пространствах для детей;

– организация занятий в безопасных пространствах для детей; Защита – содействие людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В этом году проект реализуется не только в Запорожье, проект также включает следующие регионы: Донецкая, Днепропетровская и Херсонская.

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