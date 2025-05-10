Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає літнім людям можливість не лише заробляти, а й залишатися активним, повідомляє Politeka.

Це можливість підтримувати себе у формі, спілкуватися, почуватися потрібними. У місті дедалі частіше зʼявляються вакансії, відкриті саме для тих, кому за шістдесят.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі, наприклад, передбачає підробіток розклеювача оголошень. Графік гнучкий, заробітна плата погодинна, сто гривень за годину. Усе необхідне надають, потрібно лише трохи вільного часу і бажання провести його активно. Звітність дуже проста, достатньо зробити фото з приклеєними оголошеннями. Працювати можна у зручний для себе час, без жорсткого контролю.

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Ще одна пропозиція стосується водія вантажного авто. Пропонують повну зайнятість із оплатою від 22 до 25 тисяч гривень. Графік передбачає працю в межах міста, досвід керування потрібен, як і відповідна категорія водійських прав. В описі вакансії зазначено, що літні люди можуть сміливо подаватися.

Подібних вакансій стає все більше. Отже, робота для пенсіонерів у Дніпрі справді є, і вона буває дуже різною. Тому літні люди можуть обирати те, що їм більше до вподоби та не лише активно проводити час, а й заробляти більші кошти, ніж сама пенсія.

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