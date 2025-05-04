Яких сюрпризів чекати мешканцям від прогнозу погоди в Харкові та області на понеділок, 5 травня 2025 року.

У Харкові та області, як передбачає прогноз погоди на понеділок, 5 травня 2025 року, спостерігатиметься мінлива хмарність, пише Politeka.

Вночі опадів не очікується, а от вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Вітер у Харкові та області, відповідно до прогнозу погоди на 5 травня, сильний, рвучкий і неприємний, південно-західного напрямку, швидкістю від 9 до 14 метрів за секунду, місцями з поривами до 15-20 метрів за секунду.

За словами синоптикині Наталки Діденко, в понеділок в Україну прийде холодніша повітряна маса та принесе відчутне похолодання, яке почнеться в західних, північних та більшості центральних регіонів.

Але в Харкові цього дня, за даними Укргідрометцентру, буде ще досить тепло: в нічні години +10+12, в денні – до +21+23, також можливі невеликі короткочасні дощі. По області, як обіцяє прогноз погоди на 5 травня, вночі очікується +8+13 градусів, вдень до +20+25, повідомляє Politeka.

За словами синоптиків, у вівторок у регіоні почнеться зниження температури, очікується вночі +8+13, вдень до +13+18. Буде хмарно, пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер заспокоїться до помірного, 5-10 метрів за секунду. У середу метеорологічна ситуація буде приблизно такою ж.

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