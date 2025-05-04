Каких сюрпризов ждать жителям от прогноза погоды в Харькове и области на понедельник, 5 мая 2025 года.

В Харькове и области, как предполагает прогноз погоды на понедельник, 5 мая 2025 года, будет наблюдаться переменная облачность, пишет Politeka.

Ночью осадки не ожидаются, а вот днем ​​местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер в Харькове и области, согласно прогнозу погоды на 5 мая, сильный, порывистый и неприятный, юго-западного направления, скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

По словам синоптикини Наталки Диденко, в понедельник в Украину придет более холодная воздушная масса и принесет ощутимое похолодание, которое начнется в западных, северных и большинстве центральных регионов.

Но в Харькове в этот день, по данным Укргидрометцентра, будет еще достаточно тепло: в ночные часы +10+12, в дневные до +21+23, также возможны небольшие кратковременные дожди. По области, как сулит прогноз погоды на 5 мая, ночью ожидается +8+13 градусов, днем ​​до +20+25, сообщает Politeka.

По словам синоптиков, во вторник в регионе начнется понижение температуры, ожидается ночью +8+13, днем ​​до +13+18. Будет облачно, пройдут дожди, местами с грозами. Ветер успокоится до умеренного, 5-10 метров в секунду. В среду метеорологическая ситуация будет примерно такой же.

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