Для Харкова та області прогноз погоди на 4 травня 2025 року містить попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Експерти регіонального центру з гідрометеорології поділилися детальним прогнозом погоди в Харкові та області на неділю, 4 травня 2025 року, пише Politeka.

Протягом доби буде досить сонячно, мінлива хмарність, без істотних опадів.

Головна метеорологічна особливість цього дня – сильний південно-західний вітер швидкістю 9-14 метрів за секунду з поривами, що досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Через такий сильний вітер Укргідрометцентр оголосив у регіоні про перший рівень небезпечності (жовтий). Такі умови можуть ускладнити рух на дорогах, а також погано вплинути на роботу комунальників, енергетиків і будівельників, повідомляє Politeka.

Попри такий вітер, прогноз погоди на 4 травня обіцяє по Харківській області досить високі температури повітря. Якщо вночі очікується +8+13 градусів, то вдень термометри покажуть до +21+26.

У Харкові прогноз погоди на 4 травня 2025 року передбачає в нічні години +11+13, в денні – +23+25 градусів тепла, також без істотних опадів.

Експерти гідрометцентру відзначають, що з понеділка в регіон знову місцями повернуться невеликі короткочасні дощі, можливо грози. Температура повітря при цьому трішки знизиться – вночі до +7+12, вдень до +16+21. Подібна метеорологічна ситуація очікується і в вівторок.

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