Для Харькова и области прогноз погоды на 4 мая 2025 года содержит предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Эксперты регионального центра гидрометеорологии поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и области на воскресенье, 4 мая 2025 года, пишет Politeka.

В течение суток будет довольно солнечно, переменная облачность, без существенных осадков.

Главная метеорологическая особенность этого дня – сильный юго-западный ветер скоростью 9-14 метров в секунду с порывами, достигающими 15-20 метров в секунду.

Из-за такого сильного ветра Укргидрометцентр объявил в регионе о первом уровне опасности (желтый). Такие условия могут осложнить движение на дорогах, а также плохо повлиять на работу коммунальщиков, энергетиков и строителей, сообщает Politeka.

Несмотря на такой ветер, прогноз погоды на 4 мая по Харьковской области обещает достаточно высокие температуры воздуха. Если ночью ожидается +8+13 градусов, то днем ​​термометры покажут до +21+26.

В Харькове прогноз погоды на 4 мая 2025 года предполагает в ночные часы +11+13, в дневные – +23+25 градусов тепла, также без существенных осадков.

Эксперты гидрометцентра отмечают, что с понедельника в регион снова местами вернутся небольшие кратковременные дожди, возможно, грозы. Температура воздуха при этом немного снизится – ночью до +7+12, днем ​​до +16+21. Подобная метеорологическая ситуация ожидается и во вторник.

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