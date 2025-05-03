Допомога на оренду житла в Києві надається окремим жителям міста, які подали заяву.

Допомога на оренду житла в Києві передбачена для мешканців Святошинського району, чиї будинки зазнали пошкоджень під час масованої повітряної атаки з боку РФ 24 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Постраждалі родини отримають грошову компенсацію від міста, аби покрити витрати на тимчасовий прихисток, інформує заступник голови КМДА Микола Поворозник в етері телеканалу "Київ24".

За його словами, міська влада вирішила, що забезпечення компенсації буде найоптимальнішим рішенням. Це дозволить людям залишитися неподалік свого звичного району, де розташовані школи, дитсадки та місця роботи.

"Коли ми пропонуємо альтернативне розміщення в інших районах столиці, це не завжди зручно для людей. Саме тому було вирішено покрити витрати на оренду житла поряд із місцем проживання", — пояснив посадовець.

Хто отримає допомогу на оренду житла в Києві:

жителі Святошинського району, чиї домівки були зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу;

ті, хто подав заяву на отримання матеріальної допомоги (наразі таких близько 600 осіб).

Перші виплати вже розпочалися, проте процес надання підтримки триває через оформлення документів. Також до відновлення домівок залучають меценатів, які погодилися надати підтримку в ремонті постраждалих осель.

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