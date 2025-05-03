Пособие на аренду жилья в Киеве предоставляется отдельным жителям города, подавшим заявление.

Помощь на аренду жилья в Киеве предусмотрено для жителей Святошинского района, чьи дома получили повреждения во время массированной воздушной атаки со стороны РФ 24 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Пострадавшие семьи получат денежную компенсацию от города, чтобы покрыть расходы на временное убежище, сообщает заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, городские власти решили, что обеспечение компенсации будет самым оптимальным решением. Это позволит людям остаться недалеко от своего привычного района, где расположены школы, детсады и места работы.

"Когда мы предлагаем альтернативное размещение в других районах столицы, это не всегда удобно людям. Именно поэтому было решено покрыть расходы на аренду жилья рядом с местом жительства" , — пояснил чиновник.

Кто получит помощь на аренду жилья в Киеве:

жители Святошинского района, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены в результате ракетных обстрелов;

те, кто подал заявление на получение материальной помощи (в настоящее время таковых около 600 человек).

Первые выплаты уже начались, однако процесс оказания поддержки продолжается из-за оформления документов. Также к восстановлению домов привлекают меценатов, согласившихся оказать поддержку в ремонте пострадавших домов.

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