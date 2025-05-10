Пенсія без прописки, як подати документи на виплати у Харкові під час воєнного стану.

В умовах дії воєнного стану українці, зокрема жителі Харкова, можуть звертатися за оформленням пенсії незалежно від свого місця перебування, передає Politeka.

Це стосується навіть тих громадян, які були змушені покинути місце проживання через бойові дії або тимчасово виїхали за кордон.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, у Харкові документи можна подавати до будь-якого сервісного центру ПФУ, незалежно від області реєстрації.

Подати заявку на призначення пенсії можна без прив’язки до місця прописки чи фактичного проживання. Це означає, що звернутися по призначення або перерахунок виплат можна у зручному для заявника місці.

Заявки приймаються також в електронному форматі. Заявники у Харкові можуть подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для цього необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), а самі документи мають бути у вигляді чітких сканкопій, що відповідають оригіналам — з добре видимим текстом та реквізитами.

Перед особистим візитом до сервісного центру ПФУ рекомендується уточнити графік роботи установи — через сайт або гарячу лінію.

ПФУ веде Реєстр застрахованих осіб, у якому зберігається інформація про трудову діяльність кожного офіційно працевлаштованого громадянина.

Необхідні документи для призначення пенсії:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код (РНОКПП)

справки, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, військовий квиток, диплом про очну форму навчання тощо)

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням)

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк)

фотографія для виготовлення пенсійного посвідчення

свідоцтво про шлюб (для жінок, за потреби).

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